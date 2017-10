Tentativa de homicídio Homem se recusa a dar carona para

mulher, é baleado no braço e foge Caso aconteceu na zona rural em Dois Irmãos do Buriti

Rapaz de 20 anos foi baleado no braço na noite de ontem, depois de se recusar a dar carona de moto a uma mulher desconhecida na zona rural do município de Dois Irmãos do Buriti. A suspeita teria se negado a pagar o valor combinado com a vítima. A Polícia Civil investiga se foi ela ou outra pessoa que atirou.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o homem relatou que estava em uma lanchonete no Assentamento Paulo Freire e, ao ir embora, foi abordado por duas mulheres que pediam carona até a penitenciária de Dois Irmãos do Buriti. Após conversa, o grupo acertou o transporte pelo total de R$ 50.

Conforme combinado, o homem deixou uma delas na frente da penitenciária e voltou para buscar a outra na lanchonete. Esta seria a responsável por pagar pela viagem, mas se recusou a dar o dinheiro. Ele então disse que não a levaria mais e subiu na moto. Neste momento, ouviu dois disparos de arma de fogo e percebeu que havia sido atingido no braço direito. Assustado, fugiu com o veículo até um local seguro, onde pudesse acionar o socorro. O rapaz não sabe dizer quem tentou matá-lo.