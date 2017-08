Aquidauana Homem se passa por policial civil

em festa e acaba preso Ele tentou fugir ao ser abordado por perito que estava no mesmo evento

Homem de 24 anos foi preso depois de se passar por policial civil em uma festa, na manhã de hoje, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, perito papiloscopista estava em na festa e foi informado por conhecidos que outro rapaz estava se apresentando como policial civil.

Perito foi conversar com o suposto policial, se identificou e perguntou a matrícula e unidade de lotação do rapaz, que se negou a informar e saiu do local em um Renault Sandero, desobedecendo ordem de parada.

Ele foi acompanhado pelo perito a certa distância, até que perdeu o controle da direção do carro e ficou preso em um buraco.

Polícia Militar foi acionada para apoio e o falso policial foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi indiciado por usurpação de função pública, desobediência e resistência.