DESAPARECIDO Homem salva filho mas pai desaparece após correnteza rachar tablado onde trio estava Homem foi levado pela água na segunda-feira, 27

Celso de Lima, de 60 anos, está desaparecido desde a tarde de segunda-feira (27), após cair no rio Coxim. O Corpo de Bombeiros realiza buscas no local.

De acordo com o site Edição MS, o homem desapareceu após o tablado em que ele estava rachar com a força da correnteza. O filho dele, Felipe de Lima e o neto, de 10 anos, também estavam no tablado no momento do acidente e caíram na água.

Felipe conseguiu salvar o filho, mas o pai desapareceu na cabeceira do rio Coxim, que fica entre os municípios de Camapuã e São Gabriel do Oeste. As buscas continuam.