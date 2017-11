Homicídio Suspeito de matar ex-funcionário de conselho tutelar se apresenta à polícia Cícero Alexandre confessou o crime durante depoimento

Cícero Alexandre, 46, se apresentou na delegacia, na tarde de ontem (16), acompanhado de dois advogados, em Rio Brilhante. Ele é padrasto da esposa de Antônio Eulálio Mello Aquino, 51, e confessou ter matado a vítima no último dia (15) no Bairro Benedito Rondon.

Conforme informações do Rio Brilhante em Tempo Real, Cícero alegou à polícia que era ameaçado constantemente por Antônio e que no dia do crime foi agredido pela vítima. O suspeito informou ainda que foi armado até a casa, mas que iria apenas conversar, porém, foi agredido novamente pela vítima e então efetuou os disparos.

Ainda de acordo com o depoimento do suspeito, depois de cometer o crime, ele jogou a arma no Rio Brilhante e fugiu para o Paraguai.

De acordo como o delegado responsável pelo caso, André Luís de Mendonça, outras pessoas serão ouvidas para que o caso possa ser concluído. “Por enquanto, o que temos é a confissão dele, mas ainda vamos ouvir mais pessoas da família para entender melhor o que aconteceu”, afirma.

Suspeito permanece preso na delegacia e poderá responder pelo crime de homicídio qualificado.