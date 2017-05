Jardim Canguru Jovem morto com vários tiros

em bar é identificado pelo tio Crime aconteceu domingo em Campo Grande

Identificado como Oriel Pereira Cordeiro, de 25 anos, o jovem assassinado com três tiros em um bar, no último domingo (7), na Rua Catiguá, no Bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. Rapaz foi baleado por dois homens em um bar e tiros acertaram cabeça, tórax e as costas da vítima.

Consta em boletim de ocorrência, que o jovem estava sem identificação e só depois, foi reconhecido pelo tio no Instituto Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Assassinato

Testemunhas relataram para a polícia que dois homens chegaram no estabelecimento a pé, sendo que um deles, armado, se aproximou do balcão onde estava a vítima e perguntou: “você está lembrado de mim?”.

Em seguida, autor efetuou três disparos contra o homem e, na companhia do comparsa, deixou o local correndo. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas a vítima já não apresentava sinais de vida.