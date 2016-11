ENTREGA FRUSTRADA Polícia encontra cocaína em carro com bebê de um ano e cinco meses dentro Traficante disse que pegou droga em Ponta Porã e a levaria para interior de SP

Thiago Marques Silva, de 29 anos, foi preso na madrugada de hoje, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 143 da BR-262, em Água Clara, com 37 quilos de cocaína em veículo Fiat Uno Mille que seguia com mais três pessoas, dentre elas uma bebê de um ano e cinco meses.

Durante a abordagem, agentes da polícia notaram nervosismo por parte do motorista. Em vistoria minuciosa ao veículo foram encontrados 35 tabletes da droga.

À polícia, Thiago contou que pegou o carro carregado com a droga em Ponta Porã e que pretendia levá-lo a São José do Rio Preto, em São Paulo. Pelo transporte o homem receberia R$ 5 mil e quitaria dívida com traficante.

Marcilene Mendonça Sousa, de 34 anos, estudante de 14 anos e a bebê de um ano e cinco meses também estavam no veículo. Thiago informou à polícia que Macilene desconhecia a existência da droga no automóvel.

Além da cocaína, foram apreendidos os aparelhos celulares de Thiago, Macilene e quantia de R$ 392 em dinheiro.