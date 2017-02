Estelionato Homem perde mais de R$ 11 mil

após conta ser invadida Caso foi registrado na delegacia e será investigado

Homem de 31 anos teve a conta invadida por um aplicativo clonado na tarde de ontem (2) em Dourados. Vítima informou que o dinheiro foi roubado através do aplicativo do banco que estava no celular.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, após ver o saldo bancário identificou a falta do dinheiro e que no aplicativo da conta na internet foram realizados pagamentos de boleto, transferências e saques móveis.

A vítima teve um prejuízo de mais de mais de R$ 11 mil reais e entrou em contato com o banco informando o caso e pedindo o cancelamento das contas pagas e o dinheiro de volta. O caso foi registrado na Delegacia de Dourados e será apurado.