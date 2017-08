TRÂNSITO Homem perde controle da direção capota veículo e morre em rodovia de MS Acidente aconteceu entre noite de ontem e madrugada de hoje na BR-262

Homem de 27 anos, identificado como Guilherme Pedroga de Souza, morreu depois de capotar o veículo que conduzia na BR-262 e cair em ribanceira próximo a Ribas do Rio Pardo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 17h30min de terça-feira (15), Pedroga entrou em contato com a esposa dele informando a localização. Ele disse que já estava voltando para Ribas do Rio Pardo, onde mora.

Os familiares estranharam a demora da vítima em voltar para a casa e, depois de acionarem a Polícia Militar, um tio saiu em busca dele.

Por volta de 1h30min encontraram o carro conduzido por Pedroga com as rodas para cima em uma ribanceira. O corpo estava próximo ao veículo.

O caso foi registrado como acidente de trânsito provocado pela própria vítima.