COXIM Homem é ameaçado por agiota, mesmo depois de pagar 5 vezes a dívida Suspeito "cercou" a vítima na porta do banco e deu prazo para pagamento

Funcionário público, de 46 anos, procurou a delegacia pra registrar ocorrência contra um homem que o estaria ameaçando, em Coxim. Motivo das ameaças seria uma suposta dívida, pois o suspeito é agiota e teria emprestado R$ 1,9 mil para o trabalhador, entretanto, dívida já teria sido paga e soma R$ 9,6 mil.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou ao investigador que no início de 2016 teria pego a quantia com o rapaz, mas que no mês seguinte, já começou a ressarci-lo. A partir daí, foram pagas 12 parcelas de R$ 800, mas o agiota insiste que dívida ainda não terminou.

Neste mês, o homem entrou em contato com a vítima e disse que se não pagasse a parcela de janeiro, iria fazer pagá-lo por bem ou por mal. O funcionário da prefeitura disse que não teria o dinheiro, pois ainda não havia recebido pagamento.

Na última quarta-feira (25), o servidor foi ao banco com o filho e na saída, encontrou o homem onde deu um último prazo de pagamento até nesta sexta-feira (27). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e caso será apurado.