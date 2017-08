Investigação Homem pede cerveja fiado, é

espancado por dono de bar e morre Polícia procura autor do crime

Reginaldo Olmedo, de 37 anos, morreu depois de pedir cerveja fiado e ser espancado por dono de bar. Fato aconteceu no final da tarde de ontem, no Bar Colorado do Sidnei, que fica no Assentamento Colorado, na cidade de Iguatemi.

A esposa da vítima relatou para a polícia que ela e o marido foram até o bar, momento em que a vítima pediu a Sidnei, dono de estabelecimento, que vendesse uma cerveja fiado. Diante do pedido, comerciante derrubou Reginaldo no chão e o agrediu com chutes na cabeça.

Em seguida, conforme relatos da mulher, Sidnei colocou a vítima em seu carro e deixou o local. Ele seguiu até o posto de saúde, onde deixou Reginaldo e, primeiro informou que a vítima havia sido agredida pela esposa e, posteriromente, contou que havia encontrado o homem ferido e resolveu socorrê-lo.

Equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e fez buscas, mas não conseguiu encontrar o suspeito. Caso é apurado por investigadores.