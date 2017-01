MS-147 Homem passa direto em curva e morre ao bater carro em árvore e poste Acidente aconteceu em região conhecida como "curva da morte"

Ricardo Barbosa da Silva morreu na noite de ontem, após o veículo que conduzia bater em poste e capotar. Acidente aconteceu por volta das 21h, na MS-147, em local conhecido como “curva da morte”.

De acordo com o site Vicentina Online, o homem morava em fazenda localizada entre Ivinhema e Amandina. Populares acionaram a Polícia Militar de Culturama que, quando chegou ao local, encontrou o Fiat/Strada Adventure, com placas de Ivinhema capotado e fora da MS-147 em meio a pastagem.

O motorista foi encontrado morto debaixo do veículo. Consta no boletim de ocorrência que o condutor seguia sentido Culturama à Lagoa Bonita, passou direto na curva, colidiu em árvore e poste de energia elétrica, que quebrou e derrubou fios de alta tensão juntamente com o transformador.

A Polícia Civil de Glória de Dourados e a Defesa Civil de Deodápolis também estiveram no local.