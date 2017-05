morava em distrito Homem morre em incêndio

marcado por atendimento precário Vítima tinha 34 anos e PM não conseguiu acionar Bombeiros a tempo

Renato de Almeida Campos, 34 anos, foi encontrado morto em uma casa que pegou fogo na noite de ontem, no Distrito de Palmeiras, município de Dois Irmãos do Buriti.

A dificuldade de acesso ao local por parte da Polícia Militar, a primeira a ser informada segundo o boletim de ocorrência, e a ausência do Corpo de Bombeiros nas proximidades podem ter comprometido o atendimento.

Conforme registro policial, a unidade da PM recebeu ligação por volta das 19h30 sobre uma casa em chamas na Rua Chácaras. Como a viatura da unidade está em manutenção, um dos policiais precisou usar de meio próprio para ir ao local. Como não encontrou o endereço na primeira tentativa, voltou ao centro do distrito e pediu apoio a um motociclista, que conseguiu ajudá-lo.

No imóvel, o PM não pôde entrar para procurar vítimas porque as labaredas estavam altas. Por este motivo, voltou à unidade policial e telefonou para os números de emergência, telefone fixo e celular do Corpo de Bombeiros mais próximo, mas sem sucesso.

Então foi acionado, também via telefone, os Bombeiros de Aquidauana, que também não atenderam. Foi solicitado então que um dos policiais fosse de moto até o quartel dos socorristas, mas por motivos não divulgados também não obteve êxito.

Passado tanto tempo, o fogo diminuiu e permitiu que os militares entrassem na casa e encontrassem o corpo de Renato com diversas queimaduras. A Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti foi acionada para fazer os levantamentos no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para obter posicionamento sobre a falta de estrutura. A assessoria de imprensa analisa a situação e vai dar retorno.