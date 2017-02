NA BR-262 Homem morre e outro fica ferido

em acidente perto de Terenos Samu socorreu sobrevivente e estado de saúde seria grave

Acidente na BR-262, km 511, perto de Terenos, matou Edelcide Charão Lopes, 59 anos, e deixou Lídio Martins dos Santos, 57 anos, gravemente ferido.

O Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e perícia criminal foram deslocados para apurar o caso.

Os dois estavam em uma picape Corsa e faziam o sentido Terenos-Aquidauana. Edelcide foi fazer um conversão na rodovia e o ônibus que vinha logo atrás, que viajava de São Paulo para Porto Suarez, na Bolívia, atingiu em cheio o motorista.

A equipe do Portal Correio do Estado também se deslocou e ainda não há mais detalhes sobre como foi a colisão. A ocorrência aconteceu por volta das 8h, conforme mencionado por testemunhas.

Lídio Martins já foi socorrido pela ambulância do Samu e levado para hospital em Terenos para o primeiro atendimento. Ele deve ser transferido para outra unidade hospitalar com mais recursos. A maior probabilidade é ser levado para a Santa Casa de Campo Grande. Mais detalhes do acidente serão divulgados posteriormente.

*Matéria editada às 09h58 para acréscimo de informações.