Morte a esclarecer Homem morre durante manutenção

em compressor de borracharia Vítima prestava serviços no momento do acidente

Ricardo Simon, 51, morreu enquanto fazia manutenção em compressor, por volta das 10h de ontem (9), em uma borracharia na rodovia MS-306, km 25, em Cassilândia. Conforme testemunhas, o compressor teria explodido e a vítima foi arremessada contra a parede.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ricardo foi até o local para fazer reparo no compressor. Ele estava acompanhado o tempo todo por um funcionário da borracharia. Conforme testemunhas, o funcionário saiu do local onde o serviço estava sendo feito para pegar um banco e, quando voltou, escutou um barulho de explosão.

Segundo a testemunha, ao voltar na sala do compressor, a vítima estava caida no chão. Com impacto da explosão, Ricardo foi arremessado contra a parede. Ainda conforme a testemunha, peças do compressor e o motor atravessaram o teto.

Conforme o Cassilândia News, corpo da vítima foi velado ainda na noite de ontem e, na madrugada, seguiu para o município de Corbélia (PR), para sepultamento.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cassilândia e as causas da morte ainda serão investigada.