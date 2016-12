CRIME BÁRBARO Homem morre depois de ter língua

cortada para não entregar assaltantes Ele foi ferido com uma facada; arma quebrou com força do golpe

29 DEZ 2016 Por MARIANE CHIANEZI 14h:19

Faca usada para esfaquear a vítima foi apreendida - Divulgação/Polícia Civil Ilson Turíbio, de 36 anos, morreu depois de ter sua língua cortada por um jovem e dois adolescentes no último dia 24, em Maracaju. Ele estava internado na Santa Casa, em Campo Grande, e morreu há dois dias. Caso foi divulgado pela Polícia Civil hoje. A vítima foi assaltada e para não entregar os responsáveis pelo crime, teve a língua amputada. Os suspeitos foram identificados como Elias Edson da Silva Oliveira, de 21 anos, que foi preso e dois adolescentes, de 13 e 15 anos, foram apreendidos, sendo que o de 15, decepou Ilson. De acordo com a polícia, o homem estava bebendo quando encontrou com os suspeitos, que também estavam ingerindo bebida alcoólica. Ao perceber que a vítima estava com uma carteira e certa quantia em dinheiro, começaram a planejar o roubo. Minutos depois, os envolvidos foram para uma estrada vicinal e ficaram esperando Ilson. No local, eles o abordaram e exigiram o dinheiro e sua bicicleta, mas ele negou entregar. Então, o adolescente de 15 anos deu um golpe de faca, que segundo os investigadores, foi forte o suficiente para quebrar a ponta da arma. Assim que pagaram os pertences, os assaltantes começaram a espancar o homem e para que Ilson não os entregassem para a polícia, decidiram cortar sua língua. Suspeitos fugiram em seguida. A vítima foi socorrida e encaminhada para Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos. Elias foi indiciado por latrocínio e os adolescentes irão responder por ato infracional.

