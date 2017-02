Homem morre depois de acidente entre bicicleta e moto em rodovia

Felpuda

Há quem garanta que o motivo do fechamento do frigorífico JBS em Coxim vai bem além da dificuldade financeira ou desacordo no arrendamento da planta. Entre produtores, conversa é que o grupo, que domina o mercado, quer concentrar a compra de gado em uma ou duas unidades. Aí, então, valerá a lei de mercado: quanto maior a demanda, menor o preço. Em tempo: só na região de Coxim têm mais de 300 produtores de carne. A conferir. Ester Figueiredo