Campo Grande Homem de 60 anos morre atropelado ao trocar pneu na BR-163 A vítima foi encaminhada para o hospital, mas morreu logo depois

Edwin Baur, de 60 anos, morreu na noite de ontem (13) depois de ser atropelado na BR-163 próximo ao Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência a vítima havia parado no acostamento para trocar o pneu do carro quando foi atropelado por um carro que passava no local.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa para atendimento de urgência, mas duas horas depois morreu em decorrência dos ferimentos graves.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro e será investigado.