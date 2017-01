Morte a esclarecer Homem morre afogado no Rio Paraná durante passeio em família Vítima mergulhou em rio e foi encontrado morto por testemunhas

Elias de Moraes, de 36 anos, morreu afogado no Rio Paraná, no fim da tarde de ontem, em Itaquiraí.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima estava tomando nas águas do rio com a família, em local denominado praia da amizade, quando desapareceu.

Inicialmente, familiares acreditaram que Moraes havia mergulhado, mas como ele não retornou a superfície, várias pessoas que estavam no local passaram a procurá-lo.

Ele foi encontrado minutos depois, pelos próprios banhistas, já em óbito. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.