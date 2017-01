FEMINICÍDIO Durante bebedeira, casal briga e homem mata namorada com facada no ombro Ela chegou a ser levada para hospital, mas não resistiu

Jovem de 24 anos foi assassinada, na madrugada de hoje, no assentamento Taquara, em Rio Brilhante. O suspeito pelo crime, André de Jesus Rodrigues,28, era marido dela e confessou ter agredido a vítima com facada no ombro.

Aos policiais, André contou que estava ingerindo bebidas alcoólicas com a mulher, quando começaram a brigar. Ele pegou uma faca, golpeou a vítima e depois foi procurar ajuda no Hospital Municipal Soriano Corrêa da Silva, localizado em cidade vizinha.

A vítima morreu a caminho do hospital. O homem foi levado para a delegacia e será indiciado por feminicídio.