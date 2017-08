Homicídio Homem mata colega com quatro

facadas após tarde em cabaré Vítima teria deixado o autor sozinho que não gostou da atitude

Leonardo Cruz Silva, de 27 anos, foi morto com quatro facadas pelo colega de trabalho, de 34, por volta das 19h de ontem (20), em cabaré no Bairro Parque Estoril, em Ribas do Rio Pardo. Vítima teria deixado o colega pagar a conta da bebida sozinho e o mesmo não gostou da atitude.

Segundo informações do boletim de ocorrência, autor informou que passou a tarde bebendo com a vítima em cabaré e que não gostou da atitude de Leonardo, que saiu do local deixando-o sozinho e sem pagar a conta.

Autor foi até o alojamento onde a vítima estava e ambos começaram a discutir. Autor que já estava com faca na mão começou a golpear várias vezes Leonardo, que caiu no chão sem vida.

A perícia esteve no local e constatou que Leonardo foi atingido por quatro facadas no tórax, abdômen e costas.

Durante a perícia, autor voltou ao local do crime e acabou detido pela polícia. Ele estava com faca na cintura e toda a roupa estava coberta de sangue. Homem confessou o crime e disse que teve apenas um desentendimento com o colega.

Suspeito foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo, onde o caso será investigado.