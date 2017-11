Confusão Homem leva quatro facadas durante briga com vizinho no Jardim Anache Vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa

Briga entre vizinhos terminou com um rapaz de 25 anos esfaqueado na noite de ontem, no Jardim Anache, em Campo Grande. A vítima foi atingida por quatro golpes, no braço esquerdo, nas costas e duas vezes nas nádegas.



De acordo com boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, o autor mora na casa ao lado da residência da vítima, e está foragido. A Polícia Militar fez rondas pela região, mas não o encontrou.



O ferido não forneceu detalhes sobre o que teria motivado a briga que aconteceu na Rua José Carlos Medina. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa, mas apesar dos cortes, não corre risco de morte.