TINHA 56 ANOS Homem leva golpes de facão,

é atropelado e morre Crime aconteceu depois de briga em bar, no município de Eldorado

Briga em bar terminou com violência e uma pessoa assassinada. João Soares de Souza, 56 anos, foi atacado por Amarildo dos Santos, 38, com golpes de facão, depois ainda foi atropelado e acabou morrendo em hospital. O episódio aconteceu por volta das 21h30min de ontem (2), na Rua Ribeirão Preto, no Centro de Eldorado.

Conforme primeiras informações apuradas por policiais, a vítima e o autor bebiam cerveja no estabelecimento comercial quando, por motivo não esclarecido, iniciaram discussão. Diante do desentendimento, o dono do bar disse que era para todos pagarem as contas porque encerraria o expediente.

Amarildo pagou e saiu, mas logo voltou em veículo Monza, desceu com facão em mãos e disse para João: "agora vc nunca mais ameaça matar parente de ninguém". Em seguida atacou o homem, que estava em frente ao bar, com vários golpes. Após o esfaqueamento, Amarildo passou por cima da vítima com o carro e fugiu. João foi levado para hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares foram em buscas do autor do crime, mas ele não foi encontrado. No imóvel de Amarildo estava o carro, com manchas de sangue do lado de fora.