CORRUPÇÃO ATIVA Motorista de caminhonete joga R$ 100

no colo de PRF e acaba preso Ele conduzia veículo em zigue-zague, quando foi flagrado pela polícia

Homem de 38 anos foi preso por corrupção ativa, na manhã de hoje, depois de tentar subornar uma agente da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, em Anastácio.

Por volta das 11h30min, a PRF recebeu denúncia de que condutor de S-10 estava alta velocidade e fazendo zigue-zague na rodovia.

Os policiais conseguiram localizar a caminhonete estacionada. Do lado de fora do veículo, estava Iran Maidana Barreto com lata de cerveja na mão.

Aos agentes, ele disse que o carro estava sendo conduzido pela esposa, mas ela tinha deixado o local.

Ele foi informado da necessidade de condutor habilitado para retirar o veículo do local e, numa tentativa de subornar a agente da PRF, jogou nota de R$ 100 no colo dela.

Barreto foi preso em flagrante e levado para a delegacia do município. Ele será indiciado por corrupção ativa.