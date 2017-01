PARANAÍBA Ao sair do banho, mulher se depara com bêbado dormindo no sofá de casa Mulher ouviu o barulho do portão abrindo e correu para o quarto

6 JAN 2017 Por MARIANE CHIANEZI 15h:04

Bêbado, homem de 52 anos invadiu a casa de uma mulher, de 32, enquanto ela tomava banho e dormiu no sofá da residência, na tarde de ontem (5), em Paranaíba, distante 407 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações do registro policial, a mulher estava no banheiro quando ouviu o barulho do portão da casa abrindo e saiu do cômodo para ver. Ela se surpreendeu com o suspeito dentro de casa e correu para dentro do quarto e se trancou. A proprietária conseguiu acionar a Polícia Militar. Na casa, os militares encontraram o homem, visivelmente bêbado e dormindo no sofá da dona da casa. Ele foi levado para a delegacia, mas não conseguiu responder as perguntas dos investigadores, pois estava com dificuldades em falar.

Leia Também