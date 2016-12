PASSIONAL Homem invade casa da ex, ataca

ela e o namorado com foice Autor da dupla tentativa de homicídio não aceita fim do casamento

27 DEZ 2016 Por LAURA HOLSBACK 07h:39

Inconformado com separação, homem, de 44 anos, invadiu a casa da ex-companheira e a atacou, juntamente com o namorado, com golpes de foice. A dupla tentativa de homicídio aconteceu na noite de ontem, em casa que fica na Agrovila José Cazuza, em Rio Brilhante. De acordo com Boletim de Ocorrência, o agressor teve acesso à casa pulando muro e surpreendeu a ex, de 33 anos, com foice. Ao ouvir a namorada gritar, a segunda vítima, que tem 45 anos, foi verificar o que acontecia e também foi atacada. Houve luta corporal entre os dois homens e o agressor foi imobilizado. Segundo policiais, a mulher sofreu ferimentos na mão esquerda e o namorado cortes no rosto e braço direito. Na briga, o autor do crime teve duas costelas quebradas. Todos foram levados para atendimento médico e já tiveram alta. Preso, o agressor foi encaminhado à delegacia.

