VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem flagra traição, agride mulher com socos no rosto e acaba preso ELe disse à polícia que viu mulher beijando outro homem em Amambai

Homem de 34 anos foi preso por agredir com socos a esposa, de 23, depois de flagrar uma traição, na madrugada de hoje, em Amambai.

De acordo com o boletim de ocorrência, Polícia Militar fazia rondas pela Vila Mendonça, quando viu um veículo Fiat Palio parado em atitude suspeita.

Ao abordarem o condutor, policiais verificaram que a mulher, que estava no banco do passageiro, tinha ferimentos no rosto.

Questionada, ela afirmou ter sido agredida com socos pelo esposo, que confirmou ter agredido a mulher depois de flagrá-la beijando outro homem.

Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde caso foi registrado como lesão corporal dolosa (violência doméstica).