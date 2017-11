MS-157 Homem fica ferido após bater na traseira de veículo parado em rodovia Acidente aconteceu na noite de sábado na MS-157, em Itaporã

Condutor de Honda Civic identificado como Dovair Menani bateu na traseira de Hyundai ix35 que estava parado na noite de ontem na MS-157, em Itaporã. Ele teve escoriações e precisou ser levado para hospital.

Segundo as informações do Ifato, o acidente aconteceu por volta das 19h, quando o motorista do ix35 parou devido a um bloqueio instalado na rodovia e acabou atingido pelo Civic que vinha em seguida.

Um casal e duas crianças que estavam no ix35 não se machucaram. O condutor do Civic foi socorrido por ambulância local e pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital para exames.

Com o impacto da batida, a frente do Civic ficou completamente destruída.