Crueldade Homem é ferido com golpes de

facão e queimado vivo na fronteira Ele tinha tatuagem com nomes Pedro e Verônica

Homem ainda não identificado foi queimado vivo na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na divisa com Ponta Porã. O corpo foi encontrado por volta das 6h de hoje, às margens da rodovia na região da Colônia de Guavira, a 50 quilômetros da fronteira.

De acordo com o site de notícias Porã News, algumas pessoas que trabalham na região foram verificar um incêndio em vegetação que ocorria no local e encontraram o corpo. A Divisão de Homicídios e a Polícia Técnica da cidade paraguaia foram acionados e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Hospital Regional de Pedro Juan Cabellero.

Ainda conforme informações do site, o homem teria sofrido vários cortes pelo corpo provocados por facão e, em seguida, ainda vivo, foi carbonizado. Não foi possível coletar impressões digitais da vítima, que tinha tatuagem no braço direito em forma de coração, escrito "Pedro e Verônica". A polícia agora aguarda que algum familiar identifique o homem.