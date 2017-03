JARDIM Homem estaciona e incendeia

veículo com esposa dentro Vítima desapareceu do local com chegada da polícia

1 MAR 2017 Por KLEBER CLAJUS 09h:43

Homem incendiou o próprio veículo, na madrugada de hoje, com a esposa dentro em Jardim. Testemunhas informaram que os dois desapareceram antes da chegada da polícia. Caso ocorreu, por volta das 3h35, no Bairro Vila Angélica. O homem teria estacionado, despejado substância inflamável e ateou fogo em seu Volkswagen Gol. Sua esposa estava dentro do veículo. Forte ruído acordou vizinhos, que encontraram a mulher na rua. Bombeiros controlaram às chamas e perícia criminal, conforme boletim de ocorrência, não foi ao local por falta de viatura. Ocorrência foi registrada como incêndio na delegacia de polícia local, enquanto o veículo com placas de Campo Grande permanece no mesmo ponto por ausência de meios de remoção.

Leia Também