Motivo fútil Homem esfaqueia outro até a morte para vingar tapa no rosto e vai preso Caso aconteceu em uma carvoaria na região de Aquidauana

Desentendimento banal terminou com um homem morto e outro preso na tarde de ontem, na carvoaria de uma fazenda localizada nas imediações da estrada do Taboco, na zona rural de Aquidauana. Tiago Campos, de 29 anos, confessou que matou Matheus Henrique, 24, depois de ter levado um tapa no rosto, dado pela vítima.

Embora a Polícia Civil não tenha revelado o motivo da desavença, informou que Tiago será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. Informações apontam que ele teria discutido com Matheus, quando levou um tapa e revidou de maneira desproporcional. O autor não resistiu à prisão e ainda entregou a arma do crime.

No local, os policiais encontraram um trabalhador da carvoaria que estava com corte na mão direita, em razão de facada dada por Matheus. Ao que tudo indica, a vítima teria apresentado comportamento agressivo contra os colegas. Além da Polícia Civil, equipes da Rádio Patrulha da Polícia Militar Aquidauana e Anastácio, bem como a Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai), participaram da ocorrência.