Tentativa de homicídio Homem embriagado bate em carro,

atira em direção a motorista e tenta fugir Condutor atirou em direção ao rosto da vítima, mas não acertou os disparos

Saiba Mais Policial que atirou em motorista após briga de trânsito vai a júri amanhã

Homem de 57 anos atirou em direção a outro motorista durante briga de trânsito na Rua Panônia esquina com a Manduba, no Bairro Jardim Montevidéu, em Campo Grande. Homem embriagado invadiu a preferencial e bateu no veículo do condutor de 33 anos.

Consta em boletim de ocorrência, que a vítima seguia pela Rua Panônia quando homem invadiu a preferencial e provocou acidente. Ambos saíram dos veículos para tirar satisfações e, devido ao fato de o autor estar embriagado, o motorista tirou a chave da ignição para que ele não fugisse.

Ambos começaram a discutir e o autor disparou três tiros em direção ao rosto da vítima, que entrou no carro e fugiu. A Polícia Militar foi acionada, mas o motorista embrigado fugiu a pé para uma mata próxima ao local.



Ao ser encontrado pela polícia, ele negou ter feitos os disparos, mas foi desmentido por testemunhas. A arma que estava com ele não foi encontrada e no veículo havia uma munição calibre .38. Além disso, autor fez o teste do bafômetro, que constou 0,78 mg/l. Ele foi detido e encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.