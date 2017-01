Estelionato Vítima de golpe do cheque

clonado perde mais de R$ 20 mil Segundo a vítima, não é a primeira vez que cheque foi clonado

Homem de 62 anos foi vítima do golpe do cheque clonado na tarde de ontem (17) no Centro de Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima realizou uma consulta no saldo que segundo ele é de rotina e percebeu a falta do dinheiro em sua conta.

O valor sacado foi mais de R$ 20 mil reais. Segundo a vítima outras folhas de cheque já foram clonadas anteriormente.

Ele entrou em contato com o banco responsável pela conta e o caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá.