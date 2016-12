6 tiros Homem é surpreendido com vários tiros

e suspeito é "ficante" da ex-esposa Um dos suspeitos foi preso, mas outro segue foragido

Um homem de 36 anos foi surpreendido com diversos tiros na noite de ontem (1), no Centro de Deodápolis. O principal motivo do atentado seria uma rixa entre ele e o "ficante" da ex-esposa.

Segundo informes policiais, a vítima estava passando pela cidade com seu veículo, quando dois homens em uma moto preta de marca Titan se aproximaram e atiraram várias vezes. O homem foi ferido com seis disparos e o carro também foi atingido.

A vítima foi encaminhada para o hospital mais próximo e depois de consciente informou à polícia os possíveis autores. Um dos suspeitos foi detido, negou envolvimento, mas disse ter recebido várias ameaças da vítima depois de descobrir que ele estava "ficando " com a ex-esposa.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia e o que estava com ele fugiu e não foi encontrado.