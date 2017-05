Felpuda

As cuícas e tamborins mal esquentaram os armários, depois do Reinado de Momo deste ano, e administração municipal decidiu formar uma comissão para discutir o Carnaval de 2018. Resta saber se haverá este mesmo empenho para tratar, digamos, de algo mais abrangente para o interesse da cidade, diante de previsões nada otimistas sobre a situação econômica do País, né? Ester Figueiredo