INTERCEPTADO Homem é preso na fronteira com

6 quilos de cocaína em moto Pelo transporte receberia R$ 1 mil e quitaria dívida de R$ 700 em boca de fumo

Durante fiscalização de rotina realizada na manhã de ontem, no quilômetro 65 da BR-463, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu seis quilos de cocaína sendo transportada no interior de moto Honda/CB 300R, em Ponta Porã.

Para a polícia suspeito de 39 anos confessou que o transporte seria para quitar dívida com traficantes. Diante do nervosismo e de informações contraditórias a polícia desconfiou do homem. Em busca no interior do veículo os policiais encontraram cerca de seis quilos do entorpecente que estavam escondidos em compartimentos preparados para o transporte da droga.



O condutor confessou que na quarta-feira, 18, se deslocou para região da fronteira, onde ficou numa casa de desconhecidos brasileiros. Confessou ainda que é usuário de drogas e tem dívida com uma "boca de fumo" no valor de R$ 700, sendo que, após essa viagem, seria quitada.



Diante do flagrante o homem foi preso e encaminhado à Polícia Federal de Ponta Porã.