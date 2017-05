9 e 15 anos Homem é preso depois de estuprar

criança e adolescente Vítimas confirmaram à polícia que eram abusadas pelo suspeito

Homem de 47 anos foi preso sob suspeita de cometer crime de estupro de vulnerável contra um adolescente, de 15 anos, e uma criança, de 9 anos, moradoras de Caarapó.

Polícia Militar da cidade recebeu denúncia de que as vítimas eram abusadas pelo suspeito. Uma equipe policial e conselheiros tutelares seguiram até o local onde as vítimas moravam, conforme o Dourados News, e resgataram o adolescente e a criança.

As vítimas afirmaram que eram usadas pelo suspeito, que não teve identidade revelada. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. Tanto a adolescente como a crianças seguiram para o Conselho Tutelar.

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre as vítimas para que justamente não houvesse mais prejuízos às duas. Não houve informação qual era a relação de parentesco do suspeito de 47 anos com os menores.

Ambas precisarão passar por exame para reunir provas do crime de estupro de vulnerável.