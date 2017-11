Violência doméstica Homem é preso depois de espancar a ex duas vezes no mesmo dia Vítima tinha medidas protetivas por agressões anteriores

Homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta madrugada, depois de espancar a ex-mulher por duas vezes na cidade de Eldorado. Depois de ser atacada a primeira vez, a vítima buscou ajuda, mas quando voltou para a casa, foi agredida novamente. Ela tem medidas protetivas que, ao menos na teoria, deveriam impedir que o agressor se aproximasse.

O nome do homem não foi divulgado para não expor indiretamente a identidade da vítima. Conforme relatado pela PM, por volta das 03h30 da manhã, a médica plantonista do posto de saúde do município informou que no local havia uma mulher bastante ferida no rosto, inclusive com sangramento no nariz, vítima de violência doméstica cometida pelo ex-marido.

Os policiais foram ao endereço onde o agressor deveria estar, mas ele não foi encontrado naquele momento. Enquanto isso, a mulher recebeu os primeiros cuidados e foi liberada, já que não corria riscos. Entretanto, quando ela chegava em casa, foi abordada novamente pelo homem que reiniciou os ataques. Porém, a PM se deslocava para a casa dela e flagrou a agressão no meio da rua, prendendo o autor.