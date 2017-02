TENTATIVA DE FEMINICÍDIO Homem esfaqueia mulher, é desarmado por testemunha e acaba preso Vítima estava bebendo quando suspeito chegou na residência e a golpeou

Homem, de 50 anos, foi preso depois de tentar uma mulher, de 33, esfaqueada, na tarde de hoje, em Inocência.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima estava bebendo com amigos em uma residência, quando o suspeito chegou e, sem motivo aparente, golpeou a vítima com uma facada acima do peito.

Para salvar a mulher, testemunha entrou em luta com o suspeito e conseguiu desarmá-lo.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima até o Hospital Municipal.

Suspeito tentou fugir, mas foi localizado pela Polícia Militar (PM) em um matagal, próximo ao local do crime. Eles estava em visível estado de embriaguez.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a arma usada no crime, uma faca com lâmina de 26 centímetros, que foi apreendida.

Polícia entrou em contato com o hospital, que informou que vítima será transferida outra unidade, a fim de verificar se há ou não necessidade de cirurgia.

Caso foi registrado como tentativa de feminicídio.