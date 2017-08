Violência doméstica Homem é preso depois de agredir e ameçar esposa e cunhada com uma faca Suspeito foi contido pelo sobrinho até a chegada da Polícia Militar

Homem de 40 anos foi preso depois de agredir e ameaçar de morte a esposa, de 28 anos, e a cunhada, de 35, na tarde de hoje, em Aquidauana.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, suspeito agrediu a cunhada e a esposa com chutes e pontapés dentro de uma residência em em seguida, pegou uma faca e ameaçou matar a esposa.

Sobrinho do suspeito conseguiu segurá-lo até a chegada da Polícia Militar, que encaminhou o homem à Delegacia de Polícia Civil.

Vítimas tiveram lesões consideradas leves. Suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio (violência doméstica).