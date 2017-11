VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem é preso depois de agredir a

mãe, de 82 anos, com tapas no rosto Idosa tentou justificar as lesões afirmando ter sofrido uma queda

3 NOV 2017 Por MARIANE CHIANEZI 15h:30

A Polícia Militar prendeu um homem, de 50 anos, por lesão corporal semelhante a violência doméstica, depois de agredir a mãe, de 82 anos, com tapas na tarde de ontem (02) em Pontinha do Cocho, distrito de Camapuã. Conforme o boletim de ocorrência, o irmão do suspeito ligou para a Polícia Militar informando que a mãe havia apanhado do irmão. Os militares foram até o local e encontraram a idosa machucada. À equipe, ela disse que as lesões no rosto foram na verdade causadas depois de ter sofrido uma queda. O homem foi encaminhado para a delegacia. No documento não foi detalhado o que motivou as agressões.

