POLÍCIA Homem é preso com tabletes de maconha em ônibus de transporte coletivo Abordagem ocorreu no quilômetro 68 da BR-463

Durante abordagem a ônibus que seguia de Ponta Porã para Campo Grande foram encontrados 26 quilos de maconha e 500 gramas de cocaína.

Fiscalização ocorreu no quilômetro 68 da BR-463. No coletivo foram encontradas duas malas com 29 tabletes da droga.

A bagagem pertencia a um homem de 34 anos, que declarou que receberia R$ 10 mil para levar a droga até Goiânia/GO.

O homem foi e encaminhado à Polícia Federal de Ponta Porã.