Contrabando Homem é preso com 2,2 toneladas

de agrotóxico ilegal em carreta Suspeito apresentou documento falso e nota fiscal adulterada

Homem de 28 anos foi preso hoje de manhã ao ser surpreendido transportando 2.250 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. Flagrante aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 40 da BR-163, na cidade de Eldorado.

Policiais relataram que motorista de carreta com placas de Guarai (TO) foi abordado e apresentou documento falso. Durante vistoria, policiais descobriram que o veículo estava carregado com mais de duas toneladas de substância tóxica ilegal.

Mesmo diante do flagrante, condutor entregou aos policiais nota fiscal com indícios de adulteração. Motorista, carreta e agrotóxicos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.