Coxim Homem é morto com facada no

coração e namorada é principal suspeita Casal ingeria bebida alcoólica e discutia no dia do crime

11 MAI 2017 Por BRUNA AQUINO 12h:08

Célia Ferreira da Silva de 36 anos foi presa pela equipe da Rotai - Alisson Silva/ Edição MS Saiba Mais Jovem mata outro, se passa por testemunha e acaba preso Homem mata colega de trabalho a facadas durante bebedeira Divinomar Rafael dos Santos de 39 anos, foi morto com facada que atingiu o coração na noite de ontem (10), no Bairro Senhor Divino, em Coxim. Namorada identificada como Célia Ferreira da Silva, de 36 anos, foi presa e é a principal suspeita de ter cometido o crime. Segundo o Edição MS, casal ingeria bebida alcoólica no quintal de um bar, quando começou a discutir e a se agredir. A polícia trabalha com a hipótese de que, com a briga, a namorada teria desferido golpe no coração da vítima, que morreu no local. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estiveram no local. De acordo com a perícia, um dos dedos da vítima foi decepado na tentativa de defesa. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Célia foi presa por equipe da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) em um bairro próximo onde aconteceu o crime. Namorada informou à polícia que lembra de ter dado uma paulada na cabeça de Divinomar e saiu do local. Caso está sob investigação.

