Homicídio Homem é morto com pedradas

na cabeça após discussão em bar Vítima teve o crânio dilacerado por conta dos golpes

O auxilar de serviço gerais Gustavo Rosa dos Santos, de 28 anos, foi morto com várias pedradas na cabeça, após desentendimento em bar, no último final de semana, na área central de Camapuã. Suspeitos do crime é um jovem de 19 anos e o tio dele, de 31.

Conforme informações do Coxim Agora, testemunhas informaram que Gustavo e o autor tiveram um desentendimento no bar e, do lado de fora do estabelecimento, o rapaz derrubou a vítima no chão que caiu rapidamente por estar embriagada.



Em seguida, autor atirou uma pedra contra a cabeça da vítima, que antes de conseguir levantar, foi atingida por outra pedra ainda maior. Com Gustavo insconsciente e no chão, autor começou a golpear a cabeça dele com a pedra até dilacerar o crânio.

De acordo com testemunhas que moram próximo ao local, era possível ouvir o barulho das pedras caindo no chão aos atingir a cabeça da vítima.

Após o crime, autor e comparsa fugiram do local, mas foram presos por equipe da Polícia Militar. Criminosos relataram que tinham rixa com Gustavo, pois ele estava namorando com a prima de um deles, e que não eram a favor do relacionamento.