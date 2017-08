Nova Alvorada do Sul Homem é morto com pancada

na cabeça e polícia investiga o caso Autor do crime ainda não foi localizado

Edson Cordeiro de Moraes, de 51 anos, foi encontrado morto nessa madrugada, por volta das 3h, na Rua Deolinda Stradiotti, região central de Nova Alvorada do Sul. Vítima foi atingida na cabeça por um tijolo e autor não foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, Edson foi encontrado por populares, caído na rua, com vários ferimentos na cabeça. Ao lado do corpo, foram encontrados vários tijolos utilizados no crime.

A polícia e a perícia foram acionadas no local para apurar as causas do crime. Autor não foi localizado e caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul, onde será investigado.