Vítima foi atingida por dois tiros na cabeça e morreu sentado - Porã News Saiba Mais Homem morto a tiros de pistola era acusado de matar rival Fernando Miranda, 30 anos, foi morto com dois tiros na cabeça, enquanto estava em conveniência na Rua Coronel Ponce, Bairro Jardim Exposições, em Ponta Porã. Caso está sendo investigado, mas principal motivo da morte pode ter sido por acerto de contas. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com duas pessoas ingerindo bebida alcoólica, quando dois homens em motocicleta preta de origem estrangeira, chegou no local. Um deles desceu da moto, efetuou os disparos e fugiu. Segundo testemunha, Fernando trabalhava em loja de materiais para construção, que fica ao lado da conveniência e, após o trabalho, saiu com amigo para beber. De acordo com a testemunha, ultimamente Fernando estava preocupado e chegou a comentar que o irmão estava sendo ameaçado por algumas pessoas que moram em Sanga Puitã porque anos atrás ele se envolveu em acidente de trator e uma criança morreu atropelada. A perícia compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe, onde foi constatado que a vítima foi atingida por dois disparos na cabeça e morreu sentada na cadeira. Foram apreendidas duas cápsulas de calibre .38. O veículo da vítima que estava em frente a conveniência foi periciado e encaminhado até a Primeira Delegacia de Polícia.

