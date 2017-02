SUSPEITO FUGIU Mulher é morta a golpes de facão enquanto assistia televisão Crime aconteceu na noite de ontem em residência de Jardim

Mulher de 36 anos morreu e outra, 59, ficou levemente ferida, na noite de ontem, depois de serem atingidas por golpes de facão em residência de Jardim. Edenir Moreno Morales tinha deficiência auditiva e não conseguiu fugir a tempo de evitar as agressões. O suspeito pelo crime conseguiu escapar e ainda não foi encontrado.

À polícia, a mulher disse que estava assistindo televisão, quando o suspeito chegou e disse: "agora vocês vão ver". Ele tentou atingir o rosto dela com golpe de facão. Ela teve um corte no supercílio, mas conseguiu se desvencilhar e fugiu para pedir ajuda.

Edenir que estava assistindo televisão era deficiente auditiva e não percebeu a confusão. Ela morreu depois de ser atingida com golpes na cabeça e no rosto. A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia do município e será investigado.

(*)Matéria editada às 7h53min para alteração nas informações.