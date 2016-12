ASSASSINATO Homem é morto a facadas enquanto

dormia em rede na varanda de casa Suspeito do crime estaria rondando a casa do homem há dois dias

Maurício Cecílio dos Santos, de 44 anos, morreu depois de ser esfaqueado na madrugada de hoje enquanto dormia em uma rede, na zona rural de Miranda. O suspeito do crime, Luiz Gonçalves de Souza, de 40 anos, teria cometido o assassinato por ciúmes, pois Maurício estava se relacionando com sua ex-companheira.

De acordo com o boletim de ocorrência, Luiz estava rondando a casa da vítima há dois dias. O irmão do homem encontrou o corpo no local. Equipes da Polícia Militar e Perícia Técnica foram acionadas.

Os militares realizaram buscas na cidade para encontrar o suspeito e o localizaram na Praça Agenor Carrilho. Questionado sobre o crime, ele negou a autoria e entrou várias vezes em contradição em relação ao seu paradeiro no momento do assassinato.

Pessoas que estavam por perto informaram aos policiais que Luiz chegou na praça informando que tinha esfaqueado um homem, mas não sabia se ele estava vivo ou não. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.