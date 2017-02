BRIGA ENTRE AMIGOS Homem é levado às pressas para hospital depois de ser espancado com cadeira Ele estava bebendo com amigo e não sabe o porquê das agressões

Homem de 41 anos precisou ser levado às pressas para hospital depois de ter sido agredido com cadeira, na noite de terça-feira, em Terenos. Ele estava ingerindo bebidas alcoólicas com o suspeito e não soube informar o porquê das agressões.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima chegou em casa ensanguentada, com corte na cabeça, em uma das mãos e no dedo.

Aos parentes, ele contou que estava bebendo com Rodivaldo Lopes Duarte, 35, quando começou a ser agredido pelo homem sem motivo algum.

O suspeito conseguiu fugir do local e ainda não foi encontrado pela polícia. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e levada para a Santa Casa em Campo Grande.