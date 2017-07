Ponta Porã Pistoleiros deixam mulheres

fugir e executam homem a tiros Polícia não descarta a hipótese de execução por acerto de contas

Pedro Luis Bianchini, de 51 anos, foi morto a tiros, ontem (30), em Ponta Porã. Vítima estava em caminhonete com duas mulheres quando foi surpreendida por pistoleiros. Homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações do Porã News, Pedro Luis estava em caminhonete S-10, prata, com duas mulheres, quando for cercado por pistoleiros que deixaram as mulheres fugirem e, em seguida, dispararam vários tiros contra a vítima.

Populares acionaram a polícia que foi até o local. A polícia não descarta a hipótese de acerto de contas do tráfico de drogas. Caso está sendo investigado pelo Setor de Investigação Geral (SIG).